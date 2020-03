Trinkerszene nimmt es nicht so genau

Kiel

Die Zusammenkünfte dieser Menschen am Wilhelmplatz, im Schützenpark oder am Karlstal in Gaarden dürfen aber angesichts des Kontaktverbots nicht mehr in der gewohnten Form erfolgen.

Die Gruppen stehen trotz Kontaktsperre zum Teil aber dennoch immer wieder eng zusammen, tauschen sich aus und umarmen sich. Besonders auffällig ist die Lage in Gaarden, wo sich regelmäßig Gruppen auf dem Gehweg zwischen Schul- und Elisabethstraße versammeln.

Ansammlungen werden nicht toleriert

Zum Teil verlagert sich der Treffpunkt in Richtung Vinetaplatz. „Seit Montag ist es durch den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei wiederholt zu Ansprachen und auch zu Platzverweisen gekommen.

In der aktuellen Situation können wir keine Menschenansammlungen tolerieren, da es schlicht auch für die Betroffenen gefährlich ist“, sagt Ordnungsdezernent Christian Zierau. Bislang scheiterten alle Versuche der Aufklärung in Gaarden.

"Die Landeshauptstadt Kiel versucht im Zusammenwirken von Ordnungs- und Sozialdezernat und unter Einbeziehung von ortskundigen Dritten kurzfristig eine Änderung der Verhaltensweisen zu erreichen", so Zierau.

Polizei sieht erste Erfolge

An den anderen Treffpunkten in Kiel hat die Ansprache durch die Ordnungshüter bereits gewirkt. „Wir konnten dort feststellen, dass die Aktivitäten an den Treffpunkten inzwischen zurückgehen“, so Polizeisprecher Matthias Arends.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.