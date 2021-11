Kiel

Kein Prinzenpaar, weder klein noch groß. Der Seniorenkarneval fällt im nächsten Jahr aus, ebenso das inklusive Fest. Doch was eine norddeutsche Frohnatur ist, lässt sich die Freude am närrischen Treiben nicht nehmen. Und so starten die zehn Vereine des Komitees Kieler Karneval (KKK) am 11.11. um 11.11 Uhr mit einem schmaleren, aber nicht weniger spaßigen Programm in die Session 2021/22.

Der Kieler Karneval hat schon seit einigen Jahren damit zu kämpfen, Leute zum Mitmachen und Mitfeiern zu motivieren. Corona hat alles noch einmal erschwert. „Und wer weiß, wie sich der Inzidenzwert in den nächsten Monaten noch entwickelt“, sagt Ilona Pein, die Präsidentin des Komitees. Deswegen startet der Verein am 11. November nach anderthalb Jahren Abstinenz mit einem Weckruf der Karnevalisten im Haus des Sports. Auch Stadtpräsident Hans-Werner Tovar wird als rheinische Frohnatur wieder dabei sein.

In dieser Session wird es weder ein Prinzenpaar noch ein Kinderprinzenpaar geben. Die royale Regierungszeit ist mit viel Kosten verbunden, da wäre es schade, wenn die Paare nicht das volle Programm für Auftritte hätten. Die Präsidentin hat zwar nach möglichen Kandidaten geschaut, auch die Überlegung, dass Prinzenpaar für zwei Jahre zu krönen, habe „nicht gefruchtet“, sagt sie.

Nun kommt der Schlüsselwart zum Einsatz

Vor einigen Jahren gab es schon mal kein Prinzenpaar, damals wurden alle Vorgänger eingeladen, beim Empfang des Rathauses am 8. Januar aufzutreten. Für diese Session hatte das KKK eine andere und auch schöne Idee als Alternative: Klaus Helmut Volkmann, ehemaliger KKK-Präsident und Mitglied im illustren Club der „abgehalfterten“ Prinzen und Prinzessinnen, wird an diesem Tag zum „Schlüsselwart“ und behält den städtischen Schlüssel bis Aschermittwoch.

An zwei Absagen lässt sich allerdings nichts ändern: Es wird keinen Seniorenkarneval geben, da dafür kein Termin in der Kieler Wunderino Arena frei war. „Bei der Entwicklung der Pandemie hätten wir auch nicht gewusst, wie viele Leute kommen“, sagte Pein.

Ilona Pein, Präsidentin des Komitees Kieler Karneval Quelle: Karina Dreyer

Dafür soll es am 6. Februar 2022 ab 15.11 Uhr einen kleineren Seniorenkarneval im Bürgerhaus Kronshagen geben. Zudem sei das Komitee im Gespräch mit den Seniorenheimen und Altenzentren, aber es gebe noch viele Fragezeichen, wie Programme dort über die Bühne gehen könnten. Auch ein weiteres Highlights der fünften Jahreszeit, der inklusive Karneval, wurde wegen der Bauarbeiten im Konzertsaal Kieler Schloss abgesagt. „Die Veranstalter fanden auch keinen anderen, barrierefreien Saal. Wir gehen aber davon aus, dass wir in der nächsten Session wieder das volle Programm anbieten können.“

Um zu zeigen, wie sehr sie hinter ihrem Karneval in Kiel stehen, wollen sich möglichst viele der Vereine an dem Karnevalsumzug in Meimersdorf am 26. Februar beteiligen. Es wird unter anderen auch den Kinderfasching, den Poggenball, die Weibersitzung, den Dämmerschoppen und Amicus Laetitiae geben.

Besonders stolz ist Ilona Pein auf die Tanzgarden der zehn Vereine. „Die meisten haben durchgehalten, online, drinnen mit Abstand oder draußen trainiert“, berichtet die Präsidentin. Pia Wrage ist seit 19 Jahren im Karneval aktiv. „Es ist traurig, dass es die Gemeinschaft wegen Corona nicht wie gewohnt gab. Aber Karneval ist meine Leidenschaft, und wir feiern, wenn es möglich ist“, sagt die 24-Jährige. Auch mit Verkleidung: „Ich bin schon als Pumuckel, Stinktier und Baby gegangen.“

Wer Lust auf eine Karnevalsveranstaltung hat, kann sich den Freitag, 12. November, im Kalender einkreisen. Da eröffnet das Komitee mit der KG Eulenspiegel die Session in der Eulenhöhle, Werftstraße 202. Karten gibt es über die KG Eulenspiegel.