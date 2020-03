Kreuzfahrtsaison soll im April starten

Kiel

Die Reederei Aida will an dem Tag in Kiel mit der „ Aidacara“ in die Sommersaison starten. Bis zum 5. April wird die aus 14 Schiffen bestehende Flotte der größten deutschen Kreuzfahrtreederei jedoch pausieren.

In der Pause werden die Schiffe vorbereitet

„Wir werden diese Pause natürlich nutzen und die Schiffe vorbereiten“, sagte Hansjörg Kunze, Sprecher der Reederei. Beim Seehafen Kiel wird der 5. April ebenfalls in der Terminliste festgehalten. „Der Kieler Hafen ist weder gesperrt noch geschlossen“, sagt Ulf Jahnke, Sprecher des Seehafens. Der Anlauf der „ Viking Star“ am 27. März sei von der Reederei selbst abgesagt worden.

„Wir als Hafen können diese Entscheidung natürlich angesichts der aktuellen Lage nachvollziehen“, so Jahnke.

Seit Freitag ruhen die Kreuzfahrten fast überall

Ob es beim 5. April bleibt, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Seit Freitag ruhen fast überall in Europa und Nordamerika die Kreuzfahrten. Die Flotten von Aida, Tui Cruises, Costa und MSC liegen still, der Betrieb wurde bei allen Reedereien bis April eingestellt.

Die heiße Phase des Kreuzfahrtgeschäfts startet in Kiel aber erst Ende April. Die Reedereien nutzen jetzt die Ruhepause für Wartungsarbeiten. So hat Aida in Bremerhaven, Hamburg, Dubai und Piräus Schiffe aufgelegt.

