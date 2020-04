Diese Erasmus-Studenten lernen weiter

Kiel

Eine der Erasmus-Studentinnen ist Bianca Giurgi (21) aus Rumänien. Sie ist bereits seit dem vergangenen Wintersemester an der Fachhochschule Kiel (FH) und strebt im Fach Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation einen Doppelabschluss an. Als die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie extremer wurden, hat Bianca entschieden, dennoch ihr Semester in Kiel zu beenden.

"Ich habe das Gefühl, die Situation ist hier gut unter Kontrolle", sagt Bianca. Es sei zudem das letzte Semester ihres Bachelorstudiums und das wolle sie nun gerne fertig machen. "Meine Uni in Rumänien hat mich gefragt, ob ich zurückkommen möchte. Aber dort hat das Semester auch schon längst begonnen, da würde ich jetzt nicht mehr gut reinkommen."

In ihrem Fachbereich (Medien) funktioniere die Online-Lehre sehr gut. "Alle Materialien und alles, was wir lesen müssen, ist schnell hochgeladen worden. Und auch die Kommunikation mit den Dozenten klappt gut." Einmal pro Woche gebe es zudem eine Videokonferenz. "Ich habe nur das Gefühl, dass wir jetzt mehr Stoff als sonst aufbekommen, weil ja alle wissen, wir sind zu Hause und haben Zeit", sagt Bianca.

"Das haben wir einfach alle noch nie erlebt"

Das Leben mit den Kontakteinschränkungen ist für sie ein wenig komisch. "Das haben wir einfach alle noch nie erlebt". Aber Bianca ist dankbar dafür, noch raus zu dürfen und mit einer Freundin spazieren gehen zu können. "In Rumänien ist das nicht mehr erlaubt. Dort darf man wirklich nur nach draußen, um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Supermarkt zu gehen. Im Vergleich dazu ist mein Leben hier noch recht normal geblieben." Sie ist froh darüber, dass ihre Familie in der Heimat zumindest einen Garten hat und sich dort aufhalten kann. "Aber meine Schwester vermisst es, in die Schule zu gehen. Der Onlineunterricht und die vielen Einschränkungen sind schwer für sie."

Einstellung zur Krise sei unterschiedlich

Für Bianca habe die Corona-Situation in Deutschland zunächst schlechter ausgesehen als in Rumänien. "Ich habe aber vermutet, dass man hier mit der Situation besser umgehen wird. Ich lese auch viele Nachrichten aus beiden Ländern und ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es eher eine "Wir kriegen das hin Stimmung". In Rumänien wird die Lage oft sehr negativ betrachtet."

Trotz allem vermisst Bianca es, sich mit mehreren Freunden zusammen treffen zu können. Und sie vermisst ihr Raceyard-Team. "Da bauen wir einen Rennwagen. Es ist ein internationaler Wettbewerb und wir im Kieler Team sind gut 40 Personen. Eigentlich wollten wir im Mai fertig sein. Aber nun arbeiten wir eben am Papierkram."

In Marokko darf niemand ohne Grund auf die Straße

Auch Hassan Sfouli (24) aus Marokko ist Erasmusstudent an der FH. Er ist zu Beginn des Sommersemesters Anfang März nach Kiel gekommen und möchte hier seine Masterarbeit im Bereich Informatik und Elektrotechnik schreiben. Er wohnt im Studentenwohnheim allein in einem Zimmer. Seine Welt hat sich komplett ins Digitale verschoben, trotzdem ist er zufrieden, hier zu sein. "Ich war mir der neuen Situation bewusst, aber ich habe entschieden, zu bleiben. Es war immer mein Traum, im Ausland zu studieren und das möchte ich hier jetzt auch wahrnehmen", sagt Hassan. Die Leute hier seien alle freundlich und hilfsbereit. Er habe neue Freunde kennengelernt, die Stadt sei sauber und ruhig und man könne draußen Sport machen. In Marokko geht das nicht.

Niemand darf dort ohne triftigen Grund die Wohnung verlassen. Wer es doch tut, kann es mit der Polizei zu tun bekommen. "Es ist dort sehr schwierig im Moment. Normalerweise schütteln wir Leuten die Hände, sind viel zusammen. Jetzt darf man nur einmal in der Woche nach draußen und alles für die Familie einkaufen, was sie in der Woche braucht."

"Ich wünsche mir sehr, die Kieler Woche noch zu erleben"

In Kiel gehe es ihm mit der Situation im Vergleich noch ganz gut. "Ich hatte zwar geplant, auch ganz viel deutsche Kultur mitzunehmen und Restaurants zu besuchen, aber das konnte ich zum Glück in meiner ersten Woche hier machen." Auf eine Sache hofft Hassan jedoch noch: "Ich wünsche mir sehr, die Kieler Woche zu erleben. Ich hoffe, sie findet statt, wenn ich noch hier bin."

Jonas Hippel aus Kiel (30), ebenfalls Student an der FH, ist einer von 32 "Buddies", die sich darum kümmern, die internationalen Gaststudenten mit Kieler Studenten zu vernetzen und ihnen bei Fragen rund um Studium, Campusleben, Wohnen oder eben auch Sprachbarrieren und der Planung von Freizeitaktivitäten zu helfen.

Das Auslandssemester haben sich viele anders vorgestellt

Er sieht die aktuelle Schwierigkeit für die Gaststudenten darin, sich fernab der Heimat an die neue Situation anpassen zu müssen. "All unsere Gaststudierenden haben sich ihr Auslandssemester sicherlich komplett anders vorgestellt und müssen diese Enttäuschung erst einmal verarbeiten. Campusleben, Bars und Cafés kennenlernen, Kieler Woche, Deutschland erkunden - vieles entfällt nun leider", sagt Jonas.

Die Buddies seien jedoch über E-Mail, WhatsApp oder Instagram mit den ausländischen Studenten in engem Austausch und bleiben in Kontakt. "Aktuell geht es vor allem darum, erreichbar zu sein und bei organisatorischen Fragen beispielsweise rund um die Onlinekurse zu helfen."

Die Eindrücke, die Jonas aus den Wohngemeinschaften der Gaststudenten hat, (wenn auch nur digital) vermitteln ihm ein tolles Bild der Gemeinschaft. "Wirklich beeindruckt hat mich vor allem die Einstellung einiger abgereister Studierender, die sich bereits fest vorgenommen haben, nach der Krise nach Kiel zurückzukommen und das Verpasste nachzuholen. Dieser Optimismus sollte uns alle anstecken."

