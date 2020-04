Strandkörbe in Schilksee stehen bereit

Kiel.

Die geltenden Regeln zum Mindestabstand und den Kontakteinschränkungen werden damit aber nicht aufgehoben. Die Körbe sollten genügend Abstand zueinander haben, betonte die Stadt in einer Pressemitteilung.

Im Kampf gegen das Coronavirus stabilisiert sich die Zahl der Neuinfektionen in Kiel auf niedrigem Niveau. Am Dienstag ist die Gesamtzahl der Fälle mit positivem Covid-19-Test auf 168 gestiegen – ein Plus von nur vier Fällen gegenüber dem Vortag. 51 Patientinnen und Patienten sind inzwischen wieder gesund. Damit sind aktuell 115 Personen erkrankt, das sind vier weniger als am Vortag. Zwei Patienten aus Kiel sind in den vergangenen Wochen gestorben.

20 Corona-Patienten mit Wohnort Kiel werden im Krankenhaus behandelt

Bezogen auf 100.000 Einwohner hat Kiel (67,87) weiterhin mehr gemeldete Fälle mit positiver Covid-19-Infektion als Schleswig-Holstein (57,52). Die Erkrankten in Kiel sind zwischen 19 und 91 Jahren alt, der Durchschnitt liegt bei 49 Jahren. 57 Prozent der Erkrankten sind Frauen. 20 Patientinnen und Patienten mit Wohnort Kiel werden im Krankenhaus behandelt. Das sind zwei mehr als am Vortag. 394 Kielerinnen und Kieler befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie erkrankt sind oder Kontaktperson waren.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte am Sonntag eine Debatte darüber angestoßen, unter welchen Bedingungen erste Lockerungen der strengen Regeln möglich seien. Kämpfer hatte Spielplätze, Strände und Gaststätten als Beispiele für Orte genannt, wo "spätestens Anfang Mai" Öffnungen denkbar seien - wenn die Zuwachsraten bei den Neuinfektionen bis dahin weiter so sinken wie zurzeit.

