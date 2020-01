Gute Nachrichten aus der Kieler City: Was die Zahl der Passanten angeht, gab es trotz der Holsten-Fleet-Baustelle und Leerstand von Ladenlokalen im vergangenen Jahr keine Rückgänge in der Holstenstraße - sondern sogar zum Teil deutliche Steigerungen. Welche Rolle spielt Primark dabei?

Trotz Fleet-Baustelle - Holstenstraße in Kiel lockt mehr Passanten an

Von Jürgen Küppers