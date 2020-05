Vapiano glaubt an Zukunft in Kiel

Kiel

Mittlerweile ist die Lage nicht mehr ganz so düster. Nach den Lockerungen dürfen die Restaurants unter Hygieneauflagen wieder öffnen, und mehrere Investoren haben ihr Interesse angemeldet, die Kette oder zumindest einen Teil der Filialen zu übernehmen. Gerade die Verantwortlichen der Kieler Franchise machen sich keine Sorgen um die Zukunft.

"Wir sind weit weg vom Firmenhauptsitz "

„Wir im Norden sind sturmerprobt“, sagt Jan Schumann und blickt dabei auf die Förde, auf der sich die Sonne spiegelt und von Wetterturbulenzen nichts zu spüren ist. Den Standort an der Hörnbrücke bezeichnet der Franchisenehmer des Kieler Vapiano-Restaurants gerne als „gallisches Dorf“ aus den Asterix-Comics. „Wir sind hier so weit weg vom Firmenhauptsitz und können unser eigenes Ding machen.“

Anzeige

Damit will Schumann nicht behaupten, er könne eigene Regeln für sein Restaurant aufstellen. Die Vorgaben der Gastrokette gelten auch für ihn. Dennoch fühlt er sich sehr eigenständig, beinahe etwas unbeobachtet. Solange die Franchise-Gebühren fließen, muss er im Firmenhauptsitz keine Rechenschaft über den Gewinn ablegen. „Wir gehen nicht mit der Kostenbrille durch den Laden“, beteuert Schumann.

Weitere KN+ Artikel

Stammkunden und Zulieferer bleiben treu

Seit 13 Jahren betreibt er nun das Vapiano in Kiel. In dieser Zeit hat er es geschafft, ein familiäres Umfeld zu schaffen. Das Kieler Vapiano gilt als profitabelste Franchise im ganzen Unternehmen, bezogen auf die Quadratmeterzahl. Gelungen ist das Schumann und dem Restaurant-Leiter Marco Macke mit Kontinuität. „Wir haben viele Stammkunden und festangestellte Mitarbeiter, die schon von Anfang an dabei sind, und auch die Zulieferer halten uns die Treue. Auch in dieser schwierigen Zeit.“

Lesen Sie auch:Umsatzrückgang durch Corona: Vapiano ist insolvent

Dieses Vertrauen stimmt Schumann optimistisch, dass das Kieler Vapiano gut durch die Krise kommen wird. Bereits am zweiten Tag nach der Corona-Lockerung kamen wieder mehr als 100 Gäste. „Das hat uns positiv überrascht“, sagt Marco Macke, der für rund 30 Angestellte verantwortlich zeichnet.

Betreiber sicher: Vapiano in Kiel bleibt

Für die Vapiano-Restaurants in Frankreich, Österreich und Luxemburg haben sich bereits Käufer gefunden. Nach der Insolvenz wird die weltweit agierende Kette zerschlagen. Für Deutschland sind die Gespräche mit Investoren bereits weit fortgeschritten. Schumann rechnet mit einer Einigung noch im Mai. Schumann und Macke haben zwar einen Favoriten, doch unabhängig davon, wer die 17 Franchise-Restaurants in Deutschland übernimmt, sind sich beide sicher: In Kiel wird es das Vapiano noch lange geben.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.