Die Ankündigung hatte die Teilnehmenden aufhorchen lassen: Als Jens Kruschwitz, Leiter Verkehrswegebau des Tiefbauamts Kiel, im März während der Onlinesitzung des Ortsbeirats Steenbek-Projensdorf den Zeitplan für die Asphaltdeckensanierung der Projensdorfer Straße vorstellte, machte er Hoffnung auf eine gleichzeitige Verlegung eines schnellen Internetanschlusses für die Anwohnenden.

Parallel zu den Arbeiten an der Fahrbahndecke würden die Stadtwerke Kiel im Bereich der Projensdorfer Straße 219 bis 274 Baggerarbeiten durchführen, um neue Wasserleitungen und Stromkabel zu verlegen. Er könne sich nicht vorstellen, dass sich der im Gewerbegebiet Tannenberg ansässige Telekommunikationsanbieter TNG Stadtnetz GmbH die Gelegenheit entgehen ließe, im Zuge der ohnehin stattfindenden Tiefbautätigkeiten Glasfaserleitungen zu verlegen – quasi direkt vor der eigenen Haustür, sagte Kruschwitz auf eine Frage aus dem Ortsbeirat.

Verwaltung informiert Anbieter im Vorfeld über geplante Baustellen

Wie das Presseamt der Stadt mitteilt, informiert das Tiefbauamt grundsätzlich alle Leistungsträger – auch die Netzbetreiber – über künftige Baustellen und sorge „mit hohem Aufwand und Erfolg“ dafür, dass vor der Schließung der Decke eventuelle Erneuerungs- oder Ergänzungsarbeiten für die Infrastruktur unter der Oberfläche ermöglicht werden. Entsprechende Gespräche hatten laut Verwaltung auch vor Beginn der Bautätigkeiten in der Projensdorfer Straße stattgefunden.

TNG: Ausbau in Projensdorf „derzeit nicht in Planung“

Unter den Gästen der Ortsbeiratssitzung war damals auch Massimo Backens. Der Anwohner der Projensdorfer Straße freute sich über die zuversichtlich anmutende Aussage des Tiefbauamtsmitarbeiters Kruschwitz. Stutzig machte den Anwohner allerdings, dass weder er noch seine Nachbarn bis dato ein Informationsschreiben von TNG über einen möglichen Glasfaseranschluss erhalten hatten. Kurzerhand schrieb er den Anbieter direkt an und bat um Auskunft. Die Antwort von TNG ernüchterte ihn: Ein Ausbau in Projensdorf sei „derzeit nicht in Planung“, so die knappe Rückmeldung.

Bei der Zufahrt zum Hauptsitz der TNG Stadtnetz GmbH im Projensdorfer Gehölz wirbt ein Banner für den Glasfaserausbau. Die direkte Nachbarschaft des Anbieters wird vorerst nicht bedient. Quelle: Gritje Lewerenz

Stadt Kiel liegen keine Anfragen anderer Anbieter vor

Ein Blick auf die Internetseite von TNG belegt: Auf der interaktiven Karte mit den Ausbaugebieten in Kiel und Umgebung sind zwar viele gelb markierte Stadtteile zu sehen, in denen sich Interessierte für einen Glasfaseranschluss bewerben können. Der TNG-Hauptsitz Projensdorf bleibt jedoch ein blau markierter „weißer Fleck“. Auch von den anderen Anbietern, die Kiel mit dem schnellen Internet versorgen, lägen der Stadt keine Anfragen für die Verlegung von Glasfaser in der Projensdorfer Straße vor, so das Presseamt. In der Regel sei in solchen Fällen die Verlegung von Leerrohre vorgesehen, um spätere „bauliche Ergriffe zu minimieren“. Massimo Backens zeigt sich irritiert, dass die Netzbetreiber die Chance nicht nutzen, die die Stadt ihnen durch die Baustelle bietet. In der Nachbarschaft sei durchaus Interesse an einem Anschluss vorhanden, weiß er. „Ich würde auch nicht Nein sagen“, so der Anwohner.

TNG will Möglichkeiten jetzt prüfen

Auf KN-Anfrage bestätigt die Pressestelle von TNG, dass aktuell eine Haupttrasse entlang der Bahnschienen verlegt werden soll, „um den Hauptsitz im Projensdorfer Gehölz mit einem unserer Rechenzentrumsstandorte im KiWi Tower zu verbinden“. Aber auch hier hieß es: Eine Verlegung von Glasfaser entlang der Projensdorfer Straße sei bisher nicht geplant. „Wir nehmen dies nun allerdings in die Überlegungen auf und prüfen die Möglichkeiten“, so die ergänzende Aussage von TNG. Die Nachfrage zum konkreten Zeitpunkt ließ das Unternehmen unbeantwortet.