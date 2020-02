Bilder statt Sticker: Künstler aus Kiel malt Fußballer zur EM

Kiel

In einem Keller, einem kleinen Atelier in Kiel, liegen rund zehn gemalte Porträts auf einem Tisch. Ein Fußballfan erkennt einige der abgebildeten Menschen sofort: Es sind Fußballspieler, die voraussichtlich bei der Europameisterschaft 2020 mitspielen. So blickt beispielsweise der deutsche Nationalspieler Joshua Kimmich mit grimmigem Blick in die Ferne.

Gemalt hat diese Spieler ein Künstler aus Kiel. Jens Rassmus ist 52 Jahre alt und illustriert schon fast sein halbes Leben lang Kinderbücher, selbstgeschrieben und von anderen Autoren. In einem dieser Bücher geht es auch um Fußball – dort treten aber hauptsächlich Tiere gegen den Ball. Die Spielerporträts in dem Atelier von Rassmus sind nicht für ein Kinderbuch bestimmt – sondern für das Fußball-Sammelalbum "Tschutti Heftli" mit Stickern zur EM 2020.

Porträts werden als Fußball-Sammelbilder verkauft

Das "Tschutti Heftli" ist ein ehrenamtliches Projekt aus der Schweiz und erscheint seit zwölf Jahren zu jeder Europa- und Weltmeisterschaft. Finanziert wird das Heft über den Verkauf der Fußballbilder und Crowdfunding. Eine Tüte mit zehn Stickern kostet 1,70 Euro, insgesamt gibt es rund 470 unterschiedliche Bilder zu sammeln. Anders als bei Marktführer Panini sind auf den Stickern keine Fotos der Spieler abgebildet. Stattdessen porträtieren 24 Künstler aus sieben Ländern die Spieler in ihrem jeweils eigenen Stil. Einer dieser Künstler ist der Kieler Jens Rassmus.

Teilnahme am "Tschutti Heftli" ist ehrenamtlich

"Das ,Tschutti Heftli' ist ein reines Fanprojekt. Es geht einfach um den Spaß am Malen und am Fußball – ohne Kommerz", sagt Rassmus. Auch die ungewöhnliche Verbindung von Kunst und Fußball reize ihn sehr. Für das Projekt bewarb er sich mit einem Porträt von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und bekam Ende November 2019 die Zusage. Insgesamt malt er für das Heft elf Spieler, einen Trainer, ein Nationalwappen und ein Porträt von sich selbst. Rassmus arbeitet mit Acrylfarben.

"Ich versuche, in den Spielern eine bestimmte Eigenschaft und Charakteristik zu erkennen – subjektiv und für mich persönlich", sagt Rassmus. Er schaue sich deswegen nicht nur aktuelle Bilder der Spieler, sondern auch Interviews an, um diese individuelle Charakteristik herauszuarbeiten. An einem Porträt sitzt Rassmus etwa einen Tag. Die fertigen Bilder scannt er ein und sendet sie an das Team in der Schweiz. So landen die Kunstwerke schließlich auf den Sammelbildern.

Jens Rassmus aus Kiel malte auch schon die Nationalmannschaft von Wales

Das "Tschutti Heftli" ist Rassmus schon seit acht Jahren ein Begriff. 2016 nahm er dann erstmals an dem Projekt teil und porträtierte die walisische Nationalmannschaft. Dieses Jahr ist er nicht für eine Nationalmannschaft zuständig – sondern für Spieler aus unterschiedlichen Nationen. Darunter sind unter anderem ein Deutscher, ein Finne und zwei Spanier. Bei den vorherigen Ausgaben des Hefts war immer je ein Künstler für eine Nationalmannschaft zuständig – dieses Jahr ist es bunt gemischt.

Erlös kommt auch gemeinnützigen Organisationen zugute

"Wir wollen damit die strikte Trennung der Nationalstaaten ein bisschen hinterfragen", sagt Silvan Glanzmann, Projektleiter des "Tschutti Heftlis". Der Sammler kann sich entscheiden: Entweder er sortiert sein Album nach Künstlern oder nach Nationalmannschaften. Dass den Machern des Heftes der Zusammenhalt in Europa wichtig ist, zeigt auch eine weitere Aktion: Pro verkaufter Tüte werden rund zehn Cent gespendet – das Geld fließt unter anderem an die gemeinnützige Organisation Sea-Watch. "Wir wollen deutlich machen, dass wir in Europa Probleme nur gemeinsam lösen können", sagt Glanzmann.

Ein Honorar bekommen die Künstler für ihre Werke nicht, darum gehe es bei dem ehrenamtlichen Projekt aber auch nicht, sagt Glanzmann. Eine kleine Summe kommt am Ende aber wohl doch zusammen. Mit einem Crowdfunding sammelten die Initiatoren mehr als 11.000 Euro, die komplett an die teilnehmenden Künstler gehen. "Wir runden bei guten Verkaufszahlen meistens noch auf, sodass für jeden Künstler in der Regel etwa 700 Euro übrigbleiben", sagt Glanzmann.

"Tschutti Heftli" erscheint im April

Jens Rassmus hat seine Spieler fast vollständig fertiggestellt. Ende März werden die letzten EM-Teilnehmer in Playoffs ausgespielt – zwei Spieler der siegreichen Mannschaften wird Rassmus dann auch noch porträtieren. Im April erscheinen Heft und Sticker, die online und in einigen Kiosken gekauft werden können. Ob ein Kiosk in Kiel die Sammelbilder anbieten wird, steht noch nicht fest. In Zukunft möchte Rassmus nochmal am "Tschutti Heftli" mitwirken – vielleicht zur Europameisterschaft 2024 im eigenen Land.

