Kiel

Diese Nachricht bewegt viele Kielerinnen und Kieler – und löst in den Sozialen Netzwerken eine Nostalgiewelle aus: Das „Tuch“, wie viele die legendäre Kieler Diskothek Tucholsky in der Bergstraße nennen, wurde verkauft. Was aus dem Areal wird, ist noch offen. Fest steht aber: Am klebrig-versifften Boden der kultigen „Katakomben“ bleiben die meisten Erinnerungen haften.

So schwelgt Facebook-Nutzer Carsten Schottek in Erinnerungen an seine turbulente Jugend: „Man, war ich da früher gerne. So 2000 bis 2004, 2005“, woraufhin Claudia Stecher ihn fragt: „Der klebrige Boden steht seitdem unter Denkmalschutz, oder?“ Und Alina May kommentiert: „Meine Schuhe sind noch immer schwarz versifft“.

Woran du erkennst, dass du im Tucholsky in Kiel feiern warst...

Katharina Johannsen witzelt: „Hat eigentlich jemand erwähnt, dass einige noch am Boden fest kleben?“ Da fragt Madeleine Borger lieber noch mal nach: „Klebte der Boden wirklich so?Bin nie da gewesen, aber habe das schon oft gehört.“ Johanna West bestätigt: „Ohja.“ Auch Kathrin erinnert sich: „Mit weißen Turnschuhen rein, mit schwarzen wieder raus.“

Die Klebeschicht weckt auch bei Birte Vogel Erinnerungen: „Da durfte man nie lange auf einem Fleck stehen bleiben, denn sonst musste man operativ entfernt werden.“

Sorgte im Tucholsky in der Bergstraße Kiel für gute Stimmung: DJ Lennert Theede. Im Hintergrund: der Boden, an den sich alle Tuch-Besucher erinnern. Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Jana Mosebach stimmt ihr zu: „Genau, oder einer der Schuhe blieb kleben. Und je nach Alkoholpegel hat man es direkt gemerkt oder erst später oder am nächsten Morgen.“

Birte Vogel sieht auch einen Vorteil: „So konnte man wenigstens nicht beim Tanzen umfallen.“

Im Netzwerk Studivz gab es die Kieler Gruppe „Im Tucholsky am Boden festkleben“

Im Sozialen Netzwerk „Studivz“, darauf weist eine weitere Nutzerin hin, „gab’s damals noch eine Gruppe: ’Im Tucholsky am Boden festkleben’“. Da kann Basti Kurth nur schwärmen: „Ach, was waren die Dienstagabende schön, wenn man am Boden festgeklebt ist!“ Das wollte Mandy Sánchez „auch gerade sagen, es war immer schön wenn man am Boden geklebt hat (...), war schon ne geile Jugend da“.

Tucholsky in Kiel: Der Ort, wo man gerne mal einen Filmriss nach einer Partynacht hatte

Marc Oliver Nissen fasst zusammen: „Ein Laden, in den man schon damals mit FFP2 Maske hätte hineingehen müssen.“ André Jeschkeit ergänzt: „und dreifach geimpft“.

Immer mehr Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer aus der Region Kiel tauchen gemeinsam ein in ihre Erinnerungen an „geile Zeiten“ mit „mega Spaß“, von denen sie noch ihren Kindern erzählen wollen – oder vielleicht doch lieber nicht? Vorausgesetzt, sie haben keinen Filmriss. Nils Fuhrmann jedenfalls bemerkt augenzwinkernd: „Tucholsky... kann mich nicht erinnern dort gewesen zu sein.“

Gastronomie oder Zwischennutzung: Was wird aus dem Tucholsky in Kiel?

Und was wird nun aus dem „Tucholsky“? Simone Thormann Rakowsky jedenfalls hat einen heißen Tipp an den neuen Eigentümer: „Dort wird nichts anderes funktionieren als dieser versiffte Schuppen – Wer dort nicht angebaggert wurde, der war wirklich nicht vermittelbar“. Was waren das für geile Zeiten (...).“

Mücke Bollow wirft ein: „Dann hoffen wir mal, dass der Käufer wieder rausgekommen ist. Und nicht da Unten aufm dem Fußboden Kleben geblieben ist.“

Ob neue Gastronomie oder Zwischennutzung – was auch immer aus der legendären Immobilie wird: Für einen anonymen Nutzer darf in jedem Fall der Fußboden nicht einfach entsorgt werden: „Sollte man den Laden entkernen, wäre ich interessiert an einem Quadratmeter original versifftem Klebeboden…nur für die Erinnerung.“