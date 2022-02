Mit der Teilnahme an der Aktion Twittergewitter startet die Feuerwehr Kiel ihren eigenen Kanal auf der Social-Media-Plattform. Bundesweit twittern Feuerwehren am Europäischen Tag des Notrufs über Einsätze und geben Einblick in ihre Arbeit. So liefen die ersten Stunden für die Einsatzkräfte in Kiel.