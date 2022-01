Kiel

Impfmöglichkeit für Kinder: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) bietet am Freitag, 4. Februar, eine Corona-Schutzimpfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an. Die zugehörige Zweitimpfung ist am Freitag, 25. Februar. Verwendet wird eine speziell für die Altersgruppe zugelassene niedrige Dosierung des Impfstoffs der Firma Biontech.

396 Corona-Fälle an Schulen in Kiel

Die öffentliche Impfaktion findet in Kiel im UKSH-Impfzentrum am Parkhaus in der Arnold-Heller-Straße statt. Ein Impftermin kann online gebucht werden unter www.terminland.de/uksh-kinder.

Das Infektionsgeschehen an den Kieler Schulen ist derweil weiterhin auf hohem Niveau. In der vergangenen Woche gab es insgesamt 396 Fälle an den Schulen der Landeshauptstadt. Der vergangene Freitag ist in dieser Zahl noch nicht enthalten, diese Corona-Fälle werden vom Land in der Regel erst am Montag gemeldet.

Corona: Inzidenz in Kiel sinkt weiter

Über das Wochenende sank die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel weiter und lag laut Robert-Koch-Institut am Sonntag bei 937,5. Damit bleibt die Landeshauptstadt unter den Werten von Schleswig-Holstein (950,1) und ganz Deutschland (1156,8). Im Vergleich zu den anderen Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins liegt Kiel im Mittelfeld. Den höchsten Wert weist der Kreis Stormarn auf (1416,4).

Für Sonnabend meldete das Kieler Gesundheitsamt 267 Neuinfektionen. Am Wochenende gab es außerdem einen weiteren Todesfall. Die Zahl der verstorbenen Kielerinnen und Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt damit auf 141. In den schleswig-holsteinischen Krankenhäusern werden derzeit 367 Corona-Patienten behandelt – 32 davon müssen beatmet werden.