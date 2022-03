Corona-Nachholeffekte - UKSH, SKK und DRK: So hoch ist der Bedarf an Blutspenden in Krankenhäusern

Viele Operationen, wenig Spendenbereitschaft: Blutpräparate werden in den Kliniken dringend benötigt. Die Kieler Krankenhäuser sind auf treue Spender angewiesen. Darum wächst gerade jetzt die Nachfrage nach Blut.