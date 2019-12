Drei Treffer von Moses Ogodogbo reichten dem 1. FC Schinkel nicht zum Sieg gegen Inter Türkspor Kiel II in der Fußball-Verbandsliga Ost. Dreimal gingen die Kieler in Führung, dreimal glich Ogodogbo aus. Doch per Lucky Punch in letzter Spielminute durch Leon-Marcel Henke sicherte sich Inter den Sieg.