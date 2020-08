Kiel

Jens Spahn besucht das Universitätsklinikum in Kiel. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommt am Mittwoch gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) ins UKSH.

Dort will er sich von dessen Chef Jens Scholz das Konzept zur Behandlung von Corona-Patienten erläutern lassen und auch mit Mitarbeitern des Krankenhauses sprechen, wie das Klinikum am Mittwoch in seiner Einladung an die Presse ankündigte. Das Klinikum hatte unter anderem Corona-Intensivpatienten aus Frankreich behandelt.

Spahn kommt nach Laschet nach Schleswig-Holstein

Mit Spahn besucht innerhalb kurzer Zeit ein weiterer Spitzenpolitiker der Union den Norden. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet ( CDU) wird sich am 24. August in Dithmarschen eine Erdölraffinerie anschauen. Dort geht es auch um die geplante Nutzung von Wasserstoff.

Eine weitere Station für Laschet wird ein Hightech-Trainingszentrum für diverse Bereiche wie Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen in Nordfriesland sein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat seinen für diesen Donnerstag und Freitag geplanten Besuch in Schleswig-Holstein wegen Pannen bei Corona-Tests in seinem Land kurzfristig abgesagt.

Von RND/dpa