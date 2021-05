Kiel

Für den amerikanischen Lenkwaffenzerstörer "Arleigh Burke" war es der Erstanlauf in Kiel. Das 1991 in Dienst gestellte Kampfschiff befindet sich seit dem 8. Mai auf einer Patrouille in der Ostsee und brauchte Treibstoff und Proviant.

Den Dieselkraftstoff lieferte der deutsche Tanker "Fee" aus Hamburg nach Kiel. An der Scheermole wurde der 154 Meter lange und rund 8300 Tonnen verdrängende US-Zerstörer "Arleigh Burke" versorgt.

Am Vatertag um 7 Uhr startete die "Arleigh Burke" dann wieder zur Patrouille. Wenig später, um 8 Uhr, kam das niederländische Schulschiff "Van Kinsbergen" in Kiel an. Die Niederländer nutzten den Stützpunkt in der Wik ebenfalls zur Versorgung.