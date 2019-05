Kiel

Was das bedeutet, war schon früh in der Innenstadt von Kiel zu sehen. Passagiergruppen mit Lederjacken, Sonnenbrillen und Schlapphüten zogen durch die Fußgängerzone oder saßen in Straßencafés. Teile seines „Panikorchesters“ nutzten die Gelegenheit für letzte Einkäufe, Udo-Doubles posierten für Fotos.

Rockliner mit Udo Lindenberg : Eventreise als Erfolgsgeschichte

Die Fahrt ist für die Rocklegende auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der maritimen Eventkultur. Im August 2010 startete in Kiel die alte „Mein Schiff 1“ als erster Rockliner. Dahinter stand die Idee, Kreuzfahrt und Konzerte zu verknüpfen. Was danach kam, bezeichnet Tui-Chefin Wybcke Meier als eine „Erfolgsgeschichte“.

Udo Lindenberg ist ein begeisterter Seefahrer, der seit Jahren auch privat auf Kreuzfahrt geht. „Wir sind hier mit unserer Panikfamilie alle in einem Boot und haben schöne Stunden“, so sein Credo.

„Hey, schön wieder bei euch zu sein“, begrüßte er nach dem Aussteigen seine Fans. Die kamen am Dienstag aus allen Teilen Deutschlands nach Kiel. „Das ist einfach ein Muss“, so eine Frau aus Erfurt. Ihre Gruppe hatte in Anspielung auf Udos Erfolgssong ein Banner mit der Aufschrift „Hinterm Horizont liegt Erfurt“ dabei. Andere hatten Fahnen genäht.

Udo Lindenberg feiert 73. Geburtstag mit Party auf der Ostsee

Die sechste Reise ist nun aber eine ganz besondere. Am Freitag hat Udo Lindenberg Geburtstag. Nach dem Auslaufen aus Stockholm feiert er seinen 73. Geburtstag. Das wird definitiv ein einmaliges Erlebnis für alle Meerjungfrauen und Seebären: „ Udo Lindenberg gibt anlässlich seines Geburtstags den Fans die Gelegenheit, mit ihm zu feiern. Gemeinsam mit dem Panikorchester, Daniel Wirtz und allen Gästen ist eine einmalige Session auf dem Pooldeck geplant“, sagt Reedereisprecherin Gordja Sönnichsen.

Ein Grundnahrungsmittel der Reisen mit Udo Lindenberg ist Eierlikör. Dieser "Treibstoff" wurde in der Vergangenheit auch schon mal knapp. Nicht so diesmal: Die Schiffsausrüster hatte per Lkw extra große Vorräte angeliefert.