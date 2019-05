Kiel

Die Zahl von Passagieren mit Lederjacke, Sonnenbrille und Schlapphut ist rund um den Ostseekai ab diesem Dienstagmittag deutlich höher als üblich. Wenn Udo Lindenberg auf Kreuzfahrt geht, sind immer hunderte seiner treuesten Fans aus ganz Deutschland mit dabei.

Eierlikör-Vorräte aufgefüllt

Der " Rockliner 6" wird um 19 Uhr von Kiel aus nach Helsinki und Stockholm fahren und am Sonntag wieder in Kiel festmachen. An Bord wird Udo Lindenberg mehrere Auftritte haben. Los geht's beim Ablegen, wenn Udo zum ersten Auftritt aufs Pooldeck lädt.

Für die Versorgung der Fans hat die Reederei diesmal auch vorgesorgt. Da bei den Reisen zuvor schon mal der Eierlikör ausging, wurde diesmal eine Lkw-Ladung mit dem gelben Lieblingsgetränk von Udo nach Kiel gebracht.

Reisen sind immer ausverkauft

Die Rockliner-Reisen haben inzwischen Kultstatus in der deutschen Kreuzfahrt und sind meist nach wenigen Minuten bei der Reederei Tui Cruises ausverkauft. Auch diesmal sind alle Kabinen belegt.

In Kiel startet am Dienstag zum dritten Mal ein Rockliner. In diesem Jahr füllt Udo erstmals das Flaggschiff der Reederei.