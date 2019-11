Der erste Rückrundenspieltag in der Fußball-Verbandsliga Ost hat am Wochenende ein Kieler Stadtderby zu bieten. Am Sonntag um 14 Uhr kommt es auf dem Auberg zum Duell zwischen dem Wiker SV und dem FC Kilia Kiel. Das Hinspiel verlor der WSV mit 1:4, konnte sich dabei jedoch lange schadlos halten.