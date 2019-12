Kiel/Heikendorf

Über 30 Personen aus dem gesamten Kieler Stadtgebiet und aus Heikendorf meldeten sich am Dienstag bei der Polizei und berichteten von Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter. Sie wollten den Angerufenen nahebringen, ihnen Bargeld auszuhändigen, um es beispielsweise sicher zu verwahren.

Ein 77-jähriger Suchsdorfer hob bereits über 30.000 Euro von seinem Konto ab. Er wurde jedoch rechtzeitig misstrauisch und informierte die Polizei.

Mindestens 50 Enkeltrickversuche in Neumünster

Auch im Stadtgebiet von Neumünster wurden der Polizei verstärkt Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet. Mindestens 50 Fälle versuchter Betrugsdelikte sind bekannt. Die Anrufer gaben am Telefon an, nach einem Einbruch eine Liste mit Namen gefunden zu haben. In einzelnen Fällen wurde auch nach Tresoren oder Bargeld gefragt.

In weiteren fünf Fällen des Enkeltricks gaben die Anrufer vor, als Angehöriger in eine finanzielle Notlage geraten zu sein und Hilfe zu benötigen. Zu Geldübergaben kam es in allen Fällen nicht. Die Betrüger versuchen, an die Ersparnisse ihrer Opfer zu gelangen.

Polizei rät zu Vorsicht

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die Beamten nicht am Telefon über Wertgegenstände fragen und diese auch nicht abholen würden. Sollten Zweifel an der Echtheit von Anrufen bestehen, wählen Sie die Nummer 110. Wählen Sie nicht die Rückruftaste.

Die Polizei rät: Sprechen Sie am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder sonst einer Person Ihres Vertrauens.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.

Von RND/aab