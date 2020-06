Ein 82-jähriger Fahrradfahrer wurde im August 2017 in Kiel-Gaarden Opfer eines Raubüberfalls: Ein Drogenabhängiger zerrte den Rentner in der Preetzer Straße am helllichten Tag vom Rad und nahm ihm das Portemonnaie ab. Jetzt wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.