Was ist Wahn, was Wirklichkeit? Die Kernfrage im Prozess um den bewaffneten Überfall eines 23-Jährigen auf einen Kieler Taxifahrer ist für das Gericht nicht leicht zu beantworten. In einem Sicherungsverfahren hat die 1. Große Strafkammer über die Unterbringung des Täters zu entscheiden.