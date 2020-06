Mieser Überfall in Kiel-Gaarden: Laut Polizei ist ein 17-Jähriger am späten Mittwochabend in der Schulstraße plötzlich von einem Mann gestellt worden, der ihm eine Kopfnuss gab und anschließend die Geldbörse abnahm. Er soll danach in Richtung Werfstraße geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.