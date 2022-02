Laut Polizei ist am Sonntagabend ein 19-Jähriger in seiner Wohnung im Wagnerring in Kiel-Friedrichsort überfallen worden. Vier maskierte Täter hätten die Wohnungstür eingetreten und auf den 19-Jährigen eingeschlagen. Offenbar hatten sie es auf seine Spielkonsole abgesehen.