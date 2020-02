Der aufziehende Sturm hat die Pläne zur Überführung der Maschinenraumsektion für das neue Kreuzfahrtschiff "Aidacosma" in Kiel durchkreuzt. Die 140 Meter lange Sektion machte in der Nacht bei der Lindenau Werft in Kiel fest. Wann die Fahrt weitergeht, ist noch unklar.