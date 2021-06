Die Debatte über die Umbenennung von bestimmten Straßennamen in Kiel ist um eine kuriose Facette reicher: Seit dem Frühjahr werden in der Landeshauptstadt immer wieder von Unbekannten Straßenschilder mit Militärbezug überklebt und mit neuen Namen versehen. Stadt und Polizei reagieren zurückhaltend.

Überklebte Straßenschilder: Und plötzlich steht da ein neuer Name

Von Frank Behling