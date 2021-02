Kiel

Für Augenoptiker Klaus Wilke ist der Abbau, der Ende Dezember angekündigt wurde, ebenfalls nicht nachvollziehbar. „Jeder, der hereinkam, hat sich darüber entrüstet“, sagt er über die angekündigte Demontage. So reagierte auch Irmgard Wolf, als sie am 21. Januar einen Überweisungsträger einwerfen will und das Schild mit dem Hinweis entdeckt, dass die Box zum 1. Februar abgebaut werde. Aber so einfach hinnehmen wollte sie es nicht. Also rief sie bei der Bank an mit der Bitte um Aufklärung. Kurze Zeit später erhält sie ein Antwortschreiben mit der Begründung, dass durch Betrug bei Überweisungen ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sei.

Die Aufsicht war perfekt

Immer noch gibt die 81-Jährige nicht auf und schreibt zurück: „Die Beweggründe der Förde Sparkasse kann ich nicht nachvollziehen. Die Aufsicht in besagtem Optikergeschäft war stets perfekt. Wenn man den Laden betrat, kam sofort ein Mitarbeiter und beobachtete den Einwurf.“ Die ihr von der Bank angebotenen Alternativen wie Online-Banking oder Telefon-Banking hält sie keinesfalls für sicherer. Für sie ist klar, „dass es der Sparkasse um Kostenreduzierung geht“. Das ginge zulasten zahlreicher Senioren, die technisch überfordert seien und nun mit dem Bus nach Friedrichsort fahren müssten. „Besonders in Corona-Zeiten ein nicht empfehlenswertes Unterfangen“, findet sie.

Förde Sparkasse hat noch mehr Kästen abgebaut

Klaus Wilke äußert die gleichen Bedenken und findet es zugleich nicht besonders kundenfreundlich. Die Box sei täglich geleert worden und der zuständige Fahrer hätte sogar gesagt, dass es der am stärksten frequentierte Kasten sei, erzählt Wilke weiter. Auch er vermutet dahinter eher finanzielle als sicherheitstechnische Gründe. Der Schilkseer Briefkasten „ist einer der letzten drei Kästen außerhalb unserer Filialen, die wir abgebaut haben“, bestätigt André Santen, Leiter der Unternehmenskommunikation der Förde Sparkasse. Physische Überweisungen seien nachweisbar die am meisten auftretende Form des Überweisungsbetruges, begründet er die Demontage. „Kostengründe haben bei der Entscheidung keine Rolle gespielt“, so Santen.

Dennoch hofft Irmgard Wolf, dass die Förde Sparkasse ihre Entscheidung überdenkt. Auch die Schilkseer Ortsbeiratsvorsitzende Maike Finger will in Sachen Überweisungsbox an die Bank herantreten. „Für die Bewohner über 65 ist das schlecht“, sagt sie. Das Optikergeschäft hält auch sie für „total sicher“ und das Argument für den Abbau „keine gute Begründung“. Für Irmgard Wolf ist das nur eine Ausrede. Ihr Argument: „Ich könnte doch auch nach Friedrichsort fahren und es dort in den Kasten bei der Bank einwerfen.“