Ein Bündnis in Kiel hat einen Spendenaufruf gestartet, um Hilfsgüter in die Ukraine zu liefern. Nach einer Woche kamen so viele Spenden zusammen, dass ein 40-Tonner nach Lwiw aufbrechen konnte, um Lebensmittel und Hygieneartikel abzuliefern. Und die Hilfsaktion geht weiter.