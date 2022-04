Ukraine-Hilfe in Kiel - So können Sie helfen für den nächsten Hilfstransport in die Ukraine

Zwei Mal ist der Deutsche Gewerkschaftsbund aus Kiel bereits zu Hilfstransporten in die Ukraine aufgebrochen. Und weitere Lieferungen von dringend benötigten Lebensmitteln und Hygieneartikeln sind geplant. Wie die Bevölkerung helfen kann, damit die Ware im Kriegsgebiet ankommt, lesen Sie hier.