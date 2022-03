Es ist eine Fahrt ins Ungewisse: 100 Helferinnen und Helfer haben am Freitag in Kiel ihre Reise nach Breslau, Lublin und Chelm angetreten. In 44 Kleinbussen wollen sie Hilfsgüter nach Polen bringen und 270 ukrainische Kriegsflüchtlinge mit Behinderung nach Schleswig-Holstein holen.