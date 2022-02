Gaarden

Der Wille zum Gestalten scheint ihm im Blut zu liegen. Ehrenamtlich ist Ulf Daude Bundesvorsitzender der fast 60 000 Köpfe starken Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD. Beruflich kämpfte und kämpft er in verschiedenen Funktionen dafür, dass jeder junge Mensch eine faire Chance und bestmögliche Förderung im Schulsystem erhält.

Unter anderem als stellvertretender Leiter der Schule am Göteborgring in Mettenhof erfuhr Daude zwischen 2012 und 2015 ganz handfest, was es heißt, in weniger privilegierten Familien groß zu werden. „Diese Kinder sind nicht blöder als die anderen, sie haben nur schwierigere Bedingungen“, sagt er. Das habe er gelernt und seine Konsequenzen daraus gezogen. Ob als Referatsleiter für die Koordinierung von Bildung, Wissenschaft und Kultur in der Staatskanzlei oder zuletzt als für die digitale Fortbildung zuständige Kraft im Institut für Qualitätssicherung an den Schulen Schleswig-Holsteins: Immer habe er sich bemüht, die Schwächeren im Blick zu behalten.

Die Gemeinschaftsschule am Brook in Gaarden mit ihrem markanten Turm und der im rechten Gebäudetrakt ansässigen Fröbelschule gehört zu den schönsten Bildungsstätten im Kiel. Quelle: Martin Geist

Wohl deshalb sei er darauf angesprochen worden, ob er nicht für die vakante Schulleiter-Stelle in Gaarden seinen Hut in der Ring werfen möge, glaubt Daude, der sogar eine familiäre Bindung zu seiner neuen Schule hat: Seine Großmutter lernte einst in der Gemeinschaftsschule, die damals noch Iltisschule hieß.

Die Schule am Brook in Kiel: „Digital voll auf der Höhe“

Die Dame wäre heute wohl sehr beeindruckt davon, was aus diesem Haus geworden ist. Auch ihr Enkel zeigte sich sehr angetan, nachdem er am 10. Januar seinen ersten Schultag hinter sich hatte. „Digital voll auf der Höhe“ sei das Haus zu seiner Freude. Gearbeitet wird beispielsweise mit einer digitalen Datenbank und einem Lernmanagement-System, sodass in diesen Corona-Zeiten bei Bedarf sofort und individuell von Präsenzunterricht auf Homeschooling umgeschaltet werden kann. Kinder und Jugendliche, die kein Tablet oder anderes Endgerät besitzen, bekommen leihweise eines von der Schule gestellt.

Aktuell ist das nach Daudes Erfahrung eine große Hilfe. Alle Lehrkräfte und alle 320 Jugendliche werden täglich auf Corona getestet, immer wieder kommen Positivmeldungen mit entsprechenden Quarantänepflichten heraus. „Aber auch nicht mehr als an anderen Schulen“, betont der neue Chef. Eher besser aufgestellt sei man zudem beim Umgang mit solchen Situationen: Fernunterricht quasi auf Knopfdruck, nötigenfalls auch pädagogisches Nachhaken am Telefon. Solche Mittel könnten segensreiche Wirkungen entfalten.

Digitales Lernen soll auf Dauer dazugehören

Digitales Lernen soll nach Ansicht Daudes aber nicht nur eine Notlösung sein, sondern einen dauerhaften Platz an der Gemeinschaftsschule finden. Ob Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften: Die Vielfalt der damit verbundenen Möglichkeiten kann aus Sicht des neuen Chefs Spaß und Lernerfolg deutlich steigern.

Was das ganz normale und eines Tages wieder coronafreie Schulleben betrifft, hat der neue Leiter klare Vorstellungen. Kinder und Jugendliche vom Ostufer sollen genauso wie Gleichaltrige vom Westufer die Möglichkeit dazu haben, etwa das Segeln, das Skilaufen oder Spielen eines Musikinstruments zu erlernen.

Engagierte Unterstützung im Kollegium

Für das Ziel, im digitalen wie analogen Bereich Schule so gut und lebenswert wie möglich zu machen, sieht Ulf Daude breite und engagierte Unterstützung im gesamten Kollegium. Nicht zuletzt sei ist das, was ihn auch nach dem schon leicht verblassten Zauber der allerersten Tage darin bestärke: „Ich hab das Gefühl, ich habe einen Edelstein entdeckt.“

Fusion ist erst einmal vom Tisch

Vor einem Jahr schien es noch stark danach auszusehen, dass sich die Gemeinschaftsschule am Brook und die im selben Gebäudekomplex untergebrachte Fröbelschule zusammenschließen. Eine solche Fusion ist nun aber vorerst vom Tisch. Ein derart „großer Schritt für die beteiligten Schulgemeinschaften“ müsse sorgsam überlegt und vorbereitet werden, sagt das Schulamt der Stadt Kiel auf Nachfrage unserer Zeitung zum Hintergrund dieser Entwicklung. Eingebunden werden müsse ein Zusammenschluss in die Schulentwicklungsplanung, die auf dem Ostufer derzeit jedoch von einer „besonders dynamischen Entwicklung und einer hohen Bevölkerungsdichte“ geprägt sei.

Nicht wörtlich, aber sinngemäß lässt die Stadt in ihrer Stellungnahme durchblicken, dass eine Fusion der Gemeinschafts- mit der Grundschule nur denkbar sei, wenn es mit den personellen und räumlichen Kapazitäten im Stadtteil an sich passe. Die beiden Schulleitungen stehen einer Fusion nach wie vor aufgeschlossen gegenüber.