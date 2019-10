Viel umjubelt und viel zu tun

Kiel

Kiels SPD-Chefin Gesine Stück hatte rückblickend "Spaß im Wahlkampf" und die Erkenntnis, dass Online-Bemühungen effektiv sind: So habe Kämpfers Kandidatenseite bei Facebook schlussendlich mehr "Gefällt-mir"-Angaben auf sich vereint als die offizielle OB-Seite.

Abweichungen in einigen Stadtteilen

Kämpfer war im Wahlkampf überall – aber nicht überall kam er gleich an. In Gaarden reichte es für ihn mit 52 Prozent nur knapp für die absolute Mehrheit. Björn Thoroe (23,9 Prozent) hat ihm kräftig Stimmen abgenommen, verfehlte den Sieg in dem Stadtteil aber dennoch deutlich – was die Linke von einem Seitenhieb auf den generellen SPD-Abwärtstrend nicht abhielt: "Wir haben ein besseres Ergebnis erreicht als die SPD in Thüringen", so der Kreisverband auf Facebook.

Die Wahlbeteiligung war in Gaarden mit 17,3 Prozent noch niedriger als in Mettenhof (21,8 Prozent). In Schilksee dagegen konnte CDU-Mann Andreas Ellendt 32,4 Prozent holen – bei hoher Wahlbeteiligung von 51,5 Prozent. In sozial schwachen und konservativen Stadtteilen siegte Kämpfer nicht ganz so deutlich wie in anderen Vierteln. Mit fast 70 Prozent gelang dem OB in Pries/Friedrichsort der größte Erfolg. Auch in den Ortsteilen Russee/Hammer Demühlen (68,6), Neumühlen-Dietrichsdorf und Steenbek/Projensdorf (je 68,2) erreichte der Amtsinhaber glänzende Ergebnisse.

Die Ampel feierte Ulf Kämpfer

FDP-Kreischef Dennys Bornhöft interpretierte Kämpfers Wiederwahl als gutes Zeichen für die Ampel-Kooperation – und macht sich keine Sorgen, dass die Ratsversammlung im Zusammenspiel mit dem starken OB nun geschwächt sei. "Das um drei Prozentpunkte gesteigerte persönliche Ergebnis lässt Ulf Kämpfer nicht gleich ,durchregieren’", sagte Bornhöft.

Die Grünen-Kreisspitze wies erneut den Vorwurf zurück, mit dem Verzicht auf eine eigene Kandidatur der Demokratie geschadet zu haben. "Wir haben uns basisdemokratisch entschieden, nicht aus reiner Partei-Egomanie einen Kandidaten aufzustellen", sagte Kreissprecher Luca Köpping. Kämpfer sei die "kompetenteste Person" gewesen, ihm habe die Unterstützung der Grünen sicherlich geholfen.

Verkehrswende als zentrales Thema

Dennoch wollte man Kämpfers Arbeit und die Themen der Ampel kritisch begleiten und einen sozialen sowie ökologischen Weg einfordern. Die Umsetzung des Ein-Euro-Tickets im ÖPNV beispielsweise sei "essenziell", betonte Köpping mit Blick auf die nächsten Monate.

In die Schar der Gratulanten reihten sich auch Nicht-Parteien wie der Mobilitätsrat ein. Der forderte naturgemäß mehr Radverkehr und ÖPNV– Themen, bei denen Kämpfer ebenso anpacken will wie beim bezahlbaren Wohnraum.