Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Traditionstribüne im Kilia Stadion veranstaltet der FC Kilia Kiel am Pfingstmontag ein Spiel der Traditionsmannschaften des FC Kilia gegen die KSV Holstein. Kilias Tribüne am Hasseldieksdammer Weg ist damit die zweitälteste Tribüne in ganz Deutschland.