Im Sommer 2022 soll der Umbau des Holstein-Stadions in Kiel beginnen. Noch ist unklar, wer die Verantwortung dafür übernehmen wird. Am Montag endete um 12 Uhr die Frist, in der sich Investoren bei der Stadt bewerben können. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer glaubt an den Zeitplan: „Wir sind gut davor.“