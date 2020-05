Der Umbau des Jungfernstiegs in Kiel zur Fahrradstraße steht bevor. Im Juli werden die Kanalarbeiten abschnittsweise starten, im Anschluss wird die Straße asphaltiert, hieß es am Donnerstag im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm. Auch am Knooper Weg wird sich einiges ändern.