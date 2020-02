Prof. Matthias Kopp vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein plädiert für ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Diese Forderung wird in den sozialen Medien viel diskutiert. Wir möchten nun die Meinung unserer Leser erfahren.

Ein Mann hält auf einem Spielplatz eine Zigarette in der Hand. Schleswig-Holsteins Landtag will in der kommenden Woche ein Rauchverbot an Spielplätzen beschließen. Quelle: Peter Endig