Kiel

„Wir schwärmen für die Holstenstraße!“ An fünf Standorten in der Innenstadt klebt der Slogan an Schaufensterscheiben – begleitet von verschiedenen Bauplänen. Doch nicht nur die sogenannte Schaufensterausstellung bei der Buchhandlung Liesegang, Edeka, Unterwegs, der ehemaligen Ansons-Filiale und am Jacobsenhaus zählt zu den Anlaufstellen der Führungen, die das Stadtplanungsamt seit Anfang Juni anbietet. Bereits 15 Mal haben Bezirksleiter Felix Schmuck und Projektleiterin Carolin Breunig-Lutz interessierten Bürgern vor Ort zwischen Holstenplatz, Andreas-Gayk-Straße und Altem Markt erklärt, wie die Holstenstraße nach der Umgestaltung aussehen soll, haben Fragen beantwortet, Bedenken gehört.

„Bei jeder Führung ist etwas Neues dabei“, sagt Felix Schmuck. Die Anliegen der Teilnehmenden sind sehr unterschiedlich. So wurde bei der Veranstaltungen am Dienstagabend viel über angeblich fehlende Toiletten und Pissoirs diskutiert. „In einer anderen Führung ging es um die Angst, dass sich in den Bäumen zu viele Krähen niederlassen könnten“, berichtet Schmuck. Was alle Führungen eint: Neben kritischen Anmerkungen gibt es auch Lob für die geplante Umgestaltung der Holstenstraße. „Ich nehme große Offenheit und Sympathien für die Pläne wahr.“ Dass es aber auch Kritik gibt – etwa, dass der am Holstenplatz in den Boden eingelassene Brunnen unnötig sei – stört Schmuck nicht. Im Gegenteil: „Das gehört dazu und deshalb bieten wir die Führung ja auch an.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Innenstadt geht alle Kieler an“

Der Stadt ist es wichtig, die Bevölkerung, von Anliegerinnen, Einzelhändlern bis zu Anwohnerinnen bei den Planungen für die neue Holstenstraße einzubeziehen. „Die Innenstadt geht alle Kieler an. Wir machen die Veranstaltungen aus der Überzeugung, dass die Umgestaltung von den Menschen vor Ort mitgetragen werden muss“, erklärt Schmuck.

Und das Interesse zeigt, dass das Angebot einen Nerv trifft. Anfang Juni gab die Stadt zunächst drei Termine vor, aufgrund der hohen Nachfrage sind es nun 15 Führungen geworden – und drei weitere folgen noch. Am heutigen Donnerstag und am 1. Juli gibt es allgemeine Veranstaltungen, am kommenden Donnerstag ist ein Termin nur für Einzelhändler und Einzelhändlerinnen, Gewerbetreibende sowie Anlieger und Anliegerinnen der Holstenstraße geplant. Alle Führungen beginnen um 17 Uhr am Holstenplatz vor der Buchhandlung Liesegang, eine Anmeldung ist nötig per Mail an holstenstrasse@kiel.de.

Lesen Sie auch: So soll die Holstenstraße aufgewertet werden

Eine Frage, die Carolin Breunig-Lutz und Felix Schmuck bei jeder Führung gestellt bekommen, ist die nach dem Zeitplan. Der hat mittlerweile Formen angenommen. In der August- oder in der Septembersitzung wird die Ratsversammlung beschließen, ob das von der Jury zum Gewinner des Planungswettbewerbs erkorene Büro, die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Hannover, Lohaus Carl Köhlmos PartGmbB, mit der Umsetzung der Umgestaltung beauftragt werden soll. Gleichzeitig wird der erste Bauabschnitt festgelegt. Dieser soll in der oberen Holstenstraße am Alten Markt liegen – Baubeginn wird frühestens in zwei Jahren sein.