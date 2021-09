Gaarden

So langsam scheint die Stadt Kiel ein Radwegeproblem zu bekommen. Nach einer aktuellen Zählung von 2018 werden in Gaarden auf der Werftstraße täglich zwischen 3500 und mehr als 5300 Fahrräder bewegt. Und das beileibe nicht immer so, wie es sich gehört. Bisweilen geradezu anarchisch sind die Zustände auf dem Ernst-Busch-Platz an der Hörn.

Dichtere Hörn-Bebauung gefährdet Sicherheit des Radverkehrs

Im August hatte das Stadtplanungsamt wie berichtet dem Ortsbeirat Gaarden den Stand der Wohn- und Gewerbebebauung an der Hörn beschrieben. Prompt wurden dann im Gremium erhebliche Bedenken um die Sicherheit des Radverkehrs angesichts deutlich dichter werdender Bebauung laut. Nun nahmen Fahrradbeauftragter Uwe Redecker und seine Kollegin Mena König speziell zu diesem Thema Stellung und bestätigten, dass auch sie so manche Sorge des Ortsbeirats teilen. Allerdings brachten sie zur Sitzung am Mittwochabend auch schon Lösungsvorschläge mit.

Fahrradfahren ist auf dem Ernst-Busch-Platz nicht erlaubt

„Ich habe keine Lust, meine Enkel immer zur Seite zu ziehen“, brachte Ortsbeirat Heinz-Rudolf Jungnickel seinen Ärger über rücksichtsloses Radfahren auf dem Ernst-Busch-Platz am Ende des Museumshafens zum Ausdruck. Bei Lichte betrachtet, so stellte Mena König klar, ist dieser Bereich sogar allein dem Fußverkehr vorbehalten. Kaum jemand hält sich jedoch laut Uwe Redecker daran, und mit Kontrollen sei das Fahrradverbot praktisch nicht durchsetzbar.

Umleitung für Radfahrer zum Gaardener Ring

Die Idee des Verwaltungsduos ist es nun, den Radverkehr über eine neue und attraktivere Route umzuleiten. Wer von der Stadtmitte über die Hörnbrücke fährt, soll in Zukunft nicht mehr verbotenerweise über den Ernst-Busch-Platz weiter zur Werftstraße Richtung Gaarden und Ellerbek radeln, sondern am Ende des Germaniabeckens rechts abbiegen und über die kleinen Straßen Zur Helling und Former auf den Gaardener Ring gelangen.

Das bedeutet zwar einen etwa 200 Meter langen Umweg, den die Stadt aber durch eine attraktive Ausstattung schmackhaft machen will. So soll die neue Trasse weitgehend zu einer Fahrradstraße werden, auf der sich der Autoverkehr unterzuordnen hat. Und auch sonst werde es viel komfortabler hergehen als im wuseligen Umfeld des Museumshafens, versprechen Redecker und König.

„Wir stellen Hindernisse in den Weg“

„Wie wollen Sie sicherstellen, dass diese Strecke genutzt wird, wenn Sie schon jetzt keine erträglichen Zustände am Ernst-Busch-Platz schaffen können?“, zweifelte im Ortsbeirat allerdings nicht nur Fedor Mrozek (CDU). Redecker verwies darauf, dass das neue Angebot nach etwas Umgewöhnungszeit sehr wahrscheinlich schon von sich aus Zuspruch finden werde. Und für die Uneinsichtigen kündigte er an: „Wir stellen denen Hindernisse in den Weg.“ Gedacht ist dabei an Bügelelemente auf der Rampe zwischen Gaardener Ring und Germaniabecken beziehungsweise Museumshafen.

Auch auf der Hörnbrücke wird es zunehmend eng

Auch wenn das funktionieren sollte, sind die Probleme für den Ortsbeirat noch nicht gelöst. Rolf Schrem (Linke) verwies auf die ständigen Fuß- und Radverkehr-Konflikte auf der Hörnbrücke und betonte, dass sich das angesichts der von der Stadt erwarteten 8000 Fahrräder pro Tag noch wesentlich zuspitzen werde. Sein Vorschlag: Die Behelfsbrücke über die Hörn „als Bypass“ ständig für den Radverkehr auszuweisen oder gleich eine zweite Brücke zu bauen. Mit einer Zweitbrücke wird es laut Redecker zwar in den nächsten zehn Jahren ganz bestimmt nichts, aber er räumte ein: „Vielleicht ist das nur ein Zwischenstand. Die Lage ist im Moment so dynamisch, dass sich in ein paar Jahren viel tun könnte.“