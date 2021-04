Wer für seine Arbeit oder Ausbildung zum Beispiel im Lebensmittelgewerbe oder in der Gastronomie auf eine Unterweisung nach dem Infektionsschutzgesetz angewiesen ist, guckt in Kiel derzeit in die Röhre: Das Gesundheitsamt bietet die Schulungen gerade nicht an. Begründung: Corona.