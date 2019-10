Das riet Cesar Millan in Kiel

Kiel

"Ein Hund ist die beste Medizin für einen Menschen", sagt der 50-Jährige. Der selbsternannte "Hundeflüsterer", der durch seine gleichnamige amerikanische TV-Show, die auch in Deutschland ausgestrahlt wird, bekannt geworden ist, ist überzeugt, dass die Bewegung, die ein Hund von seinen Besitzern zwangsläufig verlangt, auch Herrchen und Frauchen guttut. Allerdings gelingt das nur, wenn gewisse Regeln und Abläufe eingehalten werden. Routinen sind das für Cesar Millan, der in Mexiko geboren wurde, als 21-Jähriger in die USA kam und in Santa Clarita, Kalifornien, sein "Dog Psychology Center" aufbaute, in dem er geretteten Tieren – neben 40 Hunden auch Esel, Enten, Pferde, Lamas, Hühner und einen Papagei – ein Zuhause gibt.

Morgendliche Routine wichtig

Zu den Routinen zählen fünf Körperbewegungen, die für Vier- und Zweibeiner gelten. Den Tag sollten Hunde und Menschen mit einer ordentlichen Streckung beginnen. Das bedeutet nicht nur, morgens einmal Arme und Beine ordentlich auszuschütteln, sondern auch Stress zu vermeiden. Statt hektisch aus dem Bett zu springen, Zähne zu putzen, schnell einen Kaffee zu trinken, dazwischen noch schnell mit dem Hund rauszugehen und zur Arbeit zu hetzen, sollte man sich Zeit lassen – gegebenenfalls etwas früher aufstehen.

Darum ist Cesar Milan umstritten Zwar gilt Cesar Millan als der weltweit bekannteste Hundetrainer, unumstritten ist er aber nicht. Tierschützer werfen dem 50-Jährigen vor, bei der Hundeerziehung auf Methoden der Unterdrückung zu setzen und Gewalt anzuwenden. So sollen Elektroschocks und Würgehalsbänder zum Einsatz kommen. Die Tierschutzorganisation Peta hat eine Online-Petition gegen Cesar Millan gestartet, bei dessen Show in Bremen gab es außerdem Proteste gegen den in Mexiko geborenen Amerikaner. Beim Auftritt in Kiel blieb es dagegen ruhig. Die Sparkassen-Arena war gut gefüllt, nach dem Auftritt drängten sich viele Besucher vor der Bühne, um ein Foto mit Millan zu machen oder ein Autogramm zu bekommen.

Kein Smartphone beim Spaziergang

Der Vorteil an einem morgendlich gleichbleibenden Ablauf: Der Hund startet ebenfalls entspannter in den Tag und strahlt mehr Ruhe aus, was für die Verbindung zwischen Mensch und Tier extrem wichtig ist. "Wenn der Besitzer angespannt und gestresst ist, wirkt sich das auch auf den Hund aus." Um eine enge Bindung zu dem Vierbeiner aufzubauen, sollten sich die Halter beim Spaziergang auch voll und ganz ihren Tieren widmen. "Hunde sind Rudeltiere und wollen geführt werden", erklärt Millan. Deshalb sollten die Menschen beim Gassigehen das Smartphone stecken lassen. Wenn die Hunde spüren, dass sie nicht geleitet werden, sind sie schnell schwerer zu kontrollieren.

Hunde müssen sich auspowern

Und noch ein positiver Effekt geht mit der morgendlichen Routine einher. Der Hund erledigt mit dem Spaziergang zwei weitere Bewegungsmuster: das Gehen und das Rennen. Den Auslauf braucht der Hund, um überschüssige Energie zu verbrauchen. Beim Laufen auch an der Leine kann er die Umgebung erkunden, später beim Spielen kann er sich richtig auspowern.

Ein ruhiger Hund ist glücklich

Nach all der Action am Morgen kann der Hund dann in die vierte Bewegungsphase übergehen – ruhen. "Ein ruhiger Hund ist ein glücklicher Hund", sagt Millan auf Englisch, der während der zweieinhalbstündigen Show von Daniel Broschmann übersetzt wird. Wenn diese vier Bewegungskomponenten erfüllt sind, kann das Tier auch gut schlafen.

Entscheidung für ein Haustier gut durchdenken

Allerdings betont Millan, dass nur ein Spaziergang täglich viel zu wenig ist. In den USA habe ein Hund im Schnitt nur 30 Minuten Auslauf am Tag. "So hält man das Tier in einem Gefängnis." Er appelliert, dass die Entscheidung, sich einen Hund anzuschaffen, ein ganzes Leben beeinflusst und deshalb gut durchdacht sein will.

Zuschauer fühlen sich bestätigt

Mit dem Inhalt der Show fühlen sich Ingrid Stahlberg und Sabine Stump in ihrer Hundeerziehung bestätigt. Die Rendsburgerinnen haben einen Chihuahua (Stahlberg) sowie einen Bolonka und einen Malteser ( Stump). "Wir kennen Cesar Millan aus dem Fernsehen und wollten ihn nun einmal live sehen." An die Reihenfolge mit den Bewegungsmustern versuchen sie sich bereits zu halten. "In der Hundeschule waren wir der Stolz des Trainers", sagt Sabine Stump mit einem Lachen.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.