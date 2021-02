Jan Philipp Albrecht macht sich ans Werk. Der schleswig-holsteinische Umweltminister will seine Forderung in die Tat umsetzen, das Bußgeld für Verstöße gegen das Naturschutzgesetz drastisch zu erhöhen. Anlass ist der Umweltfrevel von Möbel Höffner in Kiel. Damit hat sich jetzt der Landtag befasst.