Wann wird die zerstörte Natur auf den Randflächen des Baugeländes von Möbel Höffner in Kiel wieder hergestellt? Die Stadtverwaltung nimmt den Konzern in die Pflicht: Bauherr Kurt Krieger muss in diesem Herbst mit der Renaturierung seines Grundstücks beginnen. Und zwar nach Vorgaben der Stadt.