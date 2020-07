Kiel

Klapprad geparkt, Helm auf, kritischer Blick: Sven Clausen steht an der Kreuzung von Westring und Olshausenstraße und betrachtet das Verkehrsspektakel. Clausen ist zusammen mit Jens Hamann bei der Kieler Polizei leitender Beamter für die Verkehrssicherheit – die jährliche Unfallstatistik haben sie zuletzt umgedreht und auf die schwachen Verkehrsteilnehmer geschaut: Kinder, Senioren, Fußgänger und Radfahrer. Vor allem im Verkehr mit Zweiradbeteiligung sehen sie in Kiel einigen Verbesserungsbedarf – für die Radler selbst und die Autofahrer. Zwei Stellen stehen exemplarisch dafür.

Lesen Sie auch: Unfälle in Kiel: Hier hat es 2019 am häufigsten gekracht

Anzeige

"Ein Fünftel aller Radunfälle in Kiel geschieht beim Rechtsabbiegen des Kfz-Verkehrs – und vor allem an Knotenpunkten", sagt Clausen. Er steht an der Kreuzung von Westring und Olshausenstraße, eine jener Ecken in Kiel, an denen es besonders häufig mit Radbeteiligung kracht (13 Unfälle in den vergangenen drei Jahren, ein Schwer-, zwölf Leichtverletzte). Die Polizei will jetzt noch intensiver als bisher herausfinden, warum – und gegensteuern.

Weitere KN+ Artikel

Nach Clausens und Hamanns Anregung haben zunächst alle Kieler Reviere ihre Bereiche auf Herausforderungen für Radfahrer abgeklopft. Und damit sind jene Stellen gemeint, an denen entweder Radfahrer selbst Probleme haben könnten oder eben Autofahrer. Völlig vorurteilsfrei soll nun überlegt und mit der Stadt besprochen werden, was auch im Verkehrsverlauf verbessert werden kann.

Westring in Kiel : Positive und negative Beispiele zugleich

Die genannte Kreuzung am Westring zeigt aus Clausens Sicht positive und negative Beispiele zugleich: "Die Olshausenstraße Richtung Holtenauer vor der Kreuzung ist quasi eine Traumlösung", sagt der Beamte. Die Radspur wird weit vor der Kreuzung zwischen die Rechtsabbieger- und die Geradeausspur für die Autos geführt. Das klärt die Fronten. "Denn unmittelbar vor der Kreuzung habe ich als Autofahrer jede Menge zu tun", sagt Clausen. "Rein unter Sicherheitsbelangen betrachtet, müsste der Radverkehr eigentlich bestmöglich in die Fahrbahnen integriert werden."

Kommt der Autofahrer auf dem Westring aus Süden, hat er noch mehr zu tun: Denn die Hinweisschilder, wo es zum Botanischen Garten oder Holstein-Stadion geht, stehen hinter der Kreuzung. Das ist aus Clausens Sicht gefährlich, da es für Ablenkung oder späte Entscheidungen sorgen kann. "Wenn ich auf meinem Weg auf die Kreuzung noch Schilder lesen muss, bin ich verraten und verkauft."

Eine kleine, aber ähnliche Problemstelle erkennt er für den Radverkehr: Vom Walther-Schücking-Institut führt eine kleine Radampel Richtung Audimax – allerdings auf der falschen Straßenseite: "Diese Extra-Ampel suggeriert dem Radfahrer, dass er hier links fahren darf." Darf er aber nicht.

Generell jedoch ist der Radweg auf der Uni-abgewandten Seite hier für beide Richtungen freigegeben. An dieser Kreuzung stellt das nach den Untersuchungen der Polizei keinen Faktor dar – wohl aber generell im Verkehr: "Links, also gegen die allgemeine Verkehrsrichtung zu fahren, ist ein Risikofaktor – egal ob gestattet oder nicht." Und: "Vielleicht ist diese Ausnahme etwas zu häufig gestattet."

Das sind die anderen Unfallschwerpunkte in Kiel

Wie die Auswertung anderer Knotenpunkte wie Eckernförder/Gutenbergstraße (neun Unfälle, neun Leichtverletzte), Westring/Gutenbergstraße (13 Unfälle, zehn Leichtverletzte) oder Kronshagener Weg/ Stephan-Heinzel-Straße (zehn Unfälle, ein Schwer-, neun Leichtverletzte) ergab, bleibt aber das Rechtsabbiegen der größte Einzelfaktor.

Doch die Auswertungen der Polizei haben auch andere spannende Stellen gezeigt – nämlich jene, an denen es keine Unfallhäufung gibt, aber dennoch Probleme lauern. Eine davon ist die Verbindung von der Innenstadt zum Ostufer. So hat die Polizei erkannt, dass ein vorbildliches Queren des Sophienblatts zu Raiffeisenstraße und Bahnhofsplatz kaum möglich ist.

"Die Herzog-Friedrich-Straße kann ich als Radfahrer noch gut überqueren", sagt Clausen – "hier an der Raiffeisenstraße bin ich skeptisch: Gleich zwei Schilder erzeugen aber den Eindruck." So steht er vor dem Fahrradparkplatz am Sophienhof und runzelt ob eines Radwegweisers die Stirn: Der zeigt über die Straße und verkündet, dass es hier auf zwei Rädern nach Kiel-Gaarden geht. Geht es aber nicht so wirklich. Auch ein Radwegschild heißt den Radler auf der gegenüberliegenden Seite willkommen. Dorthin kommt der aber nur über eine Mini-Insel zwischen den Spuren.

Leseraktion: Schreiben Sie uns, wo es in Kiel hakt Groß ist die Begeisterung über die Veloroute 10. Seit es vom Citti-Park bis zum Holstein-Stadion mit nur zwei kleinen Straßenüberquerungen für Radfahrer reibungslos vorangeht, ist klar, wie eine moderne Fahrradinfrastruktur aussehen kann. Aber an vielen anderen Orten in der Stadt sieht die Situation noch lange nicht so gut aus. Von Wurzelwerk beschädigte Radwege, die viel zu schmal sind, gehören weiterhin zum Verkehrsalltag in der Landeshauptstadt wie Velorouten-Planungen, die noch weit von einer Umsetzung entfernt sind. Und jetzt sind unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wo ist aus Ihrer Sicht die Situation besonders schlecht? An welchen Kreuzungen sollte dringend etwas geschehen? Welche Radwege müssten unbedingt ausgebessert oder modernisiert werden? Schicken Sie uns per Mail oder auf dem Postweg Ihre Wünsche an die Stadt. Wir sichten alle Einsendungen und werden die am häufigsten genannten Abschnitte während der Sommerferien vorstellen. Das Tiefbauamt ist vorbereitet – und wird dann erklären, wie die Lage an den Knackpunkten ist. Dabei sind ausdrücklich auch Autofahrer aufgefordert, sich zu beteiligen. Denn oftmals leiden auch sie unter einer Infrastruktur, die ein reibungsloses Miteinander aller Verkehrsteilnehmer erschwert. Wo hakt es im Kieler Radverkehr? Schicken Sie uns Ihre Beobachtungen unter dem Stichwort Radverkehr an die Adresse lokalredaktion@kieler-nachrichten.de oder auf dem Postweg an Kieler Nachrichten, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel.

Kieler Polizei : "Der Radverkehr muss intuitiv geführt werden"

"Der Radverkehr muss intuitiv geführt werden", wünscht sich Clausen. "An einigen Stellen entsteht jetzt der Eindruck, ich kann fahren, wie ich will. Aber das ist schlecht für die Verkehrsmoral." Es sollte logische und fortgesetzte Radwege geben – das wäre für alle Verkehrsteilnehmer sicherer. Aber auch die Radler nimmt Clausen in die Pflicht: "Auf dem Bahnhofsplatz ist das Fahren auch nicht gestattet – es sieht ja auch gar nicht danach aus: Man fährt schließlich von Fußgänger- zu Fußgängerampel über Gehwegplatten."

Schutzstreifen +++ Fahrradfahren – Aber sicher +++ Liebe Autofahrer! Der sogenannte Schutzstreifen ist für Radfahrer da. Ihr dürft hier weder Halten, noch Parken. Ein Verstoß kostet 55 Euro, mit Behinderung sind es 70 Euro und ein Punkt in Flensburg. Tipp von uns: Die reguläre Parkplatzsuche vermindert Konflikte mit Radfahrern und schont das Konto. Im Clip stellen Kai und Magnus die Problematik anschaulich dar. Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Dienstag, 30. Juni 2020

Das Ziel von Clausen und der Polizei ist klar, aber auch konstruktiv. Sie wollen nicht nur monieren und kontrollieren: "Wir müssen das Verhalten schulen." Das hilft allen Verkehrsteilnehmern. Dazu will die Polizei Kiel auch aktiv mit einigen Bausteinen beitragen: Während in der Innenstadt und an den großen Radrouten seit Wochenbeginn verschärft kontrolliert wird, wer auf dem Gehweg, auf der falschen Seite oder mit Handy fährt, versucht die Behörde auf ihrem Facebook-Kanal derzeit, mit kurzen Videos strittige Fragen aus dem Radverkehr zu klären.

Radverkehr in Kiel : An beiden Stellen wird sich etwas tun

Kein Stillstand: An beiden von der Polizei und unserer Redaktion betrachteten Verkehrsbereichen wird sich in der Zukunft etwas verändern. Peter Bender, Leiter im städtischen Tiefbauamt, verwies auf die bereits im Ortsbeirat Mitte auf den Weg gebrachte Einführung einer Fahrradspur im Sophienblatt Richtung Süden. Mit Spannung wäre dann zu erwarten, wie die Querung Richtung Förde gelöst wird. Ein ebenfalls spannendes Projekt startet die Verwaltung selbst in der Olshausenstraße hinter dem Westring Richtung Knooper Weg: Dort möchte das Tiefbauamt möglichst noch in diesem Sommer Straßenbauelemente nach dem Osnabrücker Modell befestigen, um die Radspur baulich von der Autofahrbahn zu trennen.

Bei diesen Elementen bestehe die Hoffnung, dass beispielsweise ein Überfahren durch Busse nicht gleich einen Totalschaden hervorrufe, so Bender. Derzeit warte das Tiefbauamt auf die Lieferung, um bei einem positiven Test in der Olshausenstraße langfristig weitere Radspuren, wie in der Eckernförder Straße angedacht, baulich sicher abgrenzen zu können.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.