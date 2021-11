Bei einem Unfall auf der B404 in Kiel ist am Morgen eine Frau verletzt worden. Betriebsstoffe waren ausgelaufen. Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Bis der nicht mehr fahrtüchtige Lkw abgeschleppt ist, wird der Verkehr umgeleitet.

Lkw nach Unfall an der B404 in Kiel nicht mehr fahrtüchtig

Von Frank Behling