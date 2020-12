Kiel

Wie die Polizei Kiel am Montag mitteilte, hat sich der Unfall bereits zwischen dem 18.12.2020, 15 Uhr, und dem 19.12.2020, 11 Uhr, am Tiroler Ring in Kiel-Elmschenhagen ereignet. Der unbekannte Verursacher soll auf Höhe der Hausnummer 304 einen grauen VW Passat sowie einen schwarzen Skoda Octavia beschädigt haben.

Gegenüber der Polizei gaben die Fahrzeughalter an, ihre PKW am rechten Fahrbahnrand abgestellt zu haben. Am 19.12.2020 stellten sie dann massive Beschädigungen auf der Fahrerseite ihrer Autos fest. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Kiel sucht jetzt den Unfallverursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Polizei ist unter der Rufnummer 0431/160 1588 erreichbar.