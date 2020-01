B404: Mehrere Verletzte bei Moorsee

Es war die schlimmste Kollision in der Geschichte der großen Schleusen in Kiel-Holtenau: Am 19. Februar 2018 durchbohrte der Containerfrachter „Akacia“ das fördeseitige Schleusentor der großen Südschleuse. Grund dafür sollen laut Abschlussbericht Metallbruchstücke im Hydrauliköl gewesen sein.