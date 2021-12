Aus noch ungeklärter Ursache ereignet sich im Knooper Weg in Kiel ein Unfall mit Dominoeffekt: Ein VW Multivan kommt am Mittwoch gegen 22.30 Uhr von der Straße ab und prallt gegen einen geparkten Mercedes Vito. Was dann passiert, zieht einen Sachschaden von rund 90.000 Euro nach sich.