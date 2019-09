Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch im Sophienblatt in Kiel: Gegen 20.15 Uhr wollte eine 41-jährige Radlerin laut polizeilichen Ermittlungen über die Straße in Richtung Herzog-Friedrich-Straße – dabei übersah sie den Pkw eines 36-Jährigen. Sie schlug mit dem Kopf auf die Frontscheibe.