Kiel

Wie Polizeisprecher Matthias Felsch bestätigte, kam es zum Unfall um kurz nach 21 Uhr: Der 33-Jährige war demnach vom Beschleunigungsstreifen auf den Theodor-Heuss-Ring gewechselt und bei diesem Manöver in den Audi eines 39-Jährigen gefahren.

Alle Beteiligten blieben unverletzt

Sowohl die beiden Fahrer als auch die vier weiteren Insassen des Audi blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstanden an den Autos Sachschäden in Höhe von 750 Euro am VW sowie 1500 Euro am Audi.

Anzeige

Bei einer anschließenden Probe ermittelte die Polizei beim Unfallverursacher einen Promillewert von 2,76. Da er zudem noch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, dürfte es ein längeres Fahrverbot gegen ihn geben. Er konnte den Heimweg von der Polizeiwache zu Fuß antreten.