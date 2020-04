Rätselraten für die Unfallspezialisten bei den Ermittlungsbehörden nach dem tödlichen Unfall am Montagnachmittag in Kiel-Suchsdorf: Auch am Tag nach dem fatalen Zusammenstoß an der Kreuzung von Eckernförder Straße und Steenbeker Weg ist die Ursache für Polizei und Staatsanwaltschaft weiter unklar.